Powerlifting Terni, record nazionale da 190 chili per Maurizio Quaglietti

La gara è andata in scena mesi fa a Cesena e ora a distanza di tempo c’è la certificazione. C’è un record nazionale per l’atleta ternano – nonché istruttore nel settore – Maurizio Quaglietti, protagonista nella categoria -77 chili: i 190 kg sollevati in terra romagnola gli sono valsi il riconoscimento formale del Comitato nazionale powerlifting Aics per il risultato ottenuto nella specialità della panca piana. Di recente il 33enne ha conquistato la medaglia d’argento in Lombardia nella gara open di panca attrezzata.

