Pregiudicato ruba auto ed evade dalla Comunità Incontro

Nella struttura si trovava da meno di 24 ore, visto che lì – giovedì – era stato condotto dalle forze dell’ordine in regime di arresti domiciliari. L’uomo, però, ha ‘resistito’ poco e venerdì mattina è fuggito dalla Comunità Incontro di Molino Silla (Amelia). Si tratta di un 36enne romano che, come tratto distintivo utile anche ai fini delle ricerche scattate non solo in Umbria ma anche nelle regioni limitrofe, ha il corpo quasi completamente tatuato. Venerdì mattina è salito a bordo di un’auto della Comunità ed è scappato: alle spalle, numerosi precedenti penali e di polizia. A dargli la caccia sono tutte le forze di polizia.

Condividi questo articolo su