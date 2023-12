Premiati i migliori atleti paralimpici umbri 2022/2023

Sono stati ben 20 i premi assegnati, compresi i riconoscimenti speciali e le benemerenze sportive indicate da Roma, nel corso della cerimonia di premiazione del Cip (Comitato italiano paralimpico) Umbria, che si è svolta giovedì 14 dicembre nella cornice della sala del Consiglio del palazzo della Provincia di Perugia. Molte le persone intervenute all’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Perugia, che aveva lo scopo di premiare gli atleti umbri che si sono maggiormente distinti nel corso della stagione sportiva 2022/2023. Erano presenti alla cerimonia Gianluca Tassi, presidente Cip Umbria, Paola Fioroni, vice presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria e presidente dell’osservatorio regionale sulla condizione delle persone per la disabilità, Erika Borghesi, consigliera della Provincia di Perugia, Clara Pastorelli, assessore allo sport del Comune di Perugia, e gran parte della giunta e del consiglio del Cip Umbria, e Massimo Catarinucci, vice presidente con funzioni vicarie Cip Umbria. Presente in sala anche Francesco Emanuele, storico presidente del Cip Umbria a cui Gianluca Tassi ha voluto consegnare una targa ricordo per aver contribuito in modo importante alla crescita e allo sviluppo dello sport paralimpico nella regione. «Abbiamo un gran numero di persone da premiare – ha esordito Gianluca Tassi – che hanno conseguito premi ottenendo risultati importanti a livello nazionale, europeo e mondiale su tutti gli sport. Sono orgoglioso di far parte della grande famiglia del Cip e di essere d’aiuto a questi ragazzi che se lo meritano per quello che danno sul campo e per i risultati che stanno ottenendo. Sicuramente accompagnare l’unico atleta che abbiamo avuto alle ultime Paralimpiadi, Riccardo Menciotti, che ha conquistato una splendida medaglia, non può che riempirci d’orgoglio. L’Umbria era presente con un solo atleta che ha vinto un bronzo e questo vuol dire che abbiamo contribuito al 100% al medagliere di Tokyo. Sicuramente dovremo aumentare le presenze in altre discipline e noi cercheremo di stare vicino ai nostri atleti». «È un grande onore – ha affermato Erika Borghesi portando anche i saluti della padrona di casa, la presidente della Provincia Stefania Proietti – ospitare queste prestigiose premiazioni. Anche il nostro Gianluca Tassi è un grandissimo campione e gli auguro di realizzare quando prima una nuova impresa. Dai risultati che vedo oggi la stagione umbra è stata molto fortunata anche per lo sport paralimpico. Quest’anno lo sport è entrato nella Costituzione italiana all’articolo 33 perché la Repubblica ne ha riconosciuto il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico in tutte le sue forme. Questo è un risultato importante. Complimenti a tutti i premiati e a tutti gli atleti. Vi auguro un futuro brillante». Dello stesso parere anche Paola Fioroni che ha dichiarato: «Ringrazio il Cip, il direttivo e il presidente Gianluca, con cui mi relazione spesso, per il lavoro che stanno facendo. Il tema che stiamo trattando è importante ma soprattutto è totalizzante perché riguarda il benessere di ogni persona. Lo sport è visto come uno strumento importante anche sotto il punto di vista delle relazioni ma abbiamo ancora alcuni ostacoli da superare come quello legato all’accessibilità delle strutture. Con questa cerimonia saranno premiati tanti atleti che hanno dato prova e che sono grande esempio per tutti. Ringrazio tutti voi – ha concluso rivolgendosi alla platea – perché lo sforzo del Cip è importante e deve essere riconosciuto e valorizzato nella nostra regione. Tutti noi dobbiamo essere produttori di un cambiamento». «Ci tengo a ringraziare tutti i presenti – ha concluso Clara Pastorelli – perché questa premiazione e queste presenze vanno a confermare la grande forza dell’Umbria nello sport che è data dagli atleti e dalle loro famiglie. Vorrei sottolineare l’importanza e i sacrifici fatti dalle famiglie per consentire a questi ragazzi di praticare sport». Nel corso del suo intervento l’assessore ha ricordato anche l’impegno profuso dal Comune di Perugia nella gestione dei numerosi impianti sportivi e della nuova struttura che dovrà sorgere a Balanzano.

L’elenco dei premiati

Benemerenze Roma

Riccardo Menciotti (Finp): bronzo alla staffetta 4×100 stile libero alle Paralimpiadi di Tokyo (anno 2021). Corrado Montecaggi (Fpicb): primo classificato singolo e doppio mondiale di Francia (luglio 2022), primo in coppa Italia (2022); primo nel singolo e secondo nel doppio al campionato italiano; primo campionato a squadre (2023); primo al torneo internazionale (singolo/doppio/squadre) anno 2023. Nicolò Desantis (Fssi): bronzo e 6° classificato ai Deaflympics (calcio a 11). Dong Dong Camanni (Fispic): bronzo al campionato europeo di judo fino a 73 kg (2023).

Riconoscimenti speciali

Francesco Emanuele (già presidente Cip Umbria)

Atleti premiati dal comitato Cip Umbria

Primi posti – Chiara Andidero (Finp): medaglia d’oro 200 metri farfalla ai Virtus Global Games in Francia (2023). Fabio Massarelli (Finp): campione italiano di categoria (esordienti) e medaglia di bronzo nei 100 stile libero ai campionati italiani di nuoto in vasca corta Fisdir (anno 2023). Simone Giovarruscio (Fispes): primo classificato nel disco e nel peso ai campionati italiani invernali; secondo classificato nel giavellotto ai campionati italiani. Francesco Felici (Fit – Wheelchair tennis): campionato italiano juniores dal 2020. Da aprile 2023 numero 2 del ranking italiano junior e finalista all’Us Open 2023. Atleta dell’anno junior. Fabrizio Pagani (Fipsas): doppio oro ai campionati mondiali indoor novembre 2023 (dinamica con pinna e apnea statica), medaglia d’argento nella dinamica senza attrezzi. Giulia Vernata (Fitav): prima classificata Lady campionato italiano paratrap. Stefano Zuccarini: secondo posto assoluto nel campionato italiano di acrobazia in aliante-libero artistico. Francesca Cesarini (pole dance): campionessa italiana e mondiale nella federazione Ipsf e Posa (2022); vincitrice del talent show Italia’s Got Talent (2023). Secondi posti – Laura Pagliacci Reattelli (Fise): seconda ai campionati italiani di Paradriving combinata (2022); seconda ai campionati italiani di Paradriving combinata e completa (2023). Mattia Melelli (Fisdir): secondo ai campionati italiani promozionali di atletica leggera Fisdir (2023). Tiziano Sabatini (Finp): secondo classificato, categoria senior (gara 50 rana) ai campionati italiani di nuoto in vasca corta Fisdir (2023). Terzi posti – Barjac Rares Jonut (Finp): terzo posto, categoria Junior (gara 50 farfalla e 100 farfalla), ai campionati Italiani di nuoto in vasca corta Fisdir. Mirko Bruschi (Fitet): terzo assoluto e terzo nel doppio maschile assoluto ai campionati italiani di Messina. Giuseppe Santangelo (Uits): terzo ai campionati italiani (2022). Gianpietro Hiroki Zanchi (Fisdir ginnastica artistica): terzo nel volteggio e quarto nel corpo libero, sbarra, parallele, anelli al Dsigo World Champion in Sudafrica.

