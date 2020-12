‘Presepi in vetrina’ al via l’8 dicembre ad Amelia

L’8 dicembre prenderà il via ad Amelia la 1° rassegna ‘Presepi in vetrina’: un centinaio le attività commerciali amerine che hanno aderito all’iniziativa proposta e curata dalla Pro Loco Città di Amelia. L’evento si basa su una sorta di percorso che dal convento francescano della Santissima Annunziata giunge sino al duomo, passando per le vie cittadine nelle cui vetrine saranno esposti presepi allestiti dagli stessi titolari delle attività o realizzati da artisti del settore. Il 6 gennaio, giorno di chiusura della rassegna, verranno premiati il miglior allestimento e il miglior presepe artistico. Con ‘Presepi in vetrina’ la Pro Loco vuole mantenere vivo lo spirito del Natale nonostante le difficoltà del periodo, augurando a tutti i cittadini buone feste.

