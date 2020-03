Pronto soccorso Terni, sanificazione gratuita

Una sanificazione gratuita, manna in questi tempi segnati dall’emergenza Covid-19: è quella messa in atto lunedì scorso, presso il pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni nell’ambito del progetto civico che vede insieme Sf Sicurezza & formazione s.r.l – S.T.P in collaborazione con la ditta F.lli Gjuzzi Srl e lo studio CBF Laboratori Srl. Da Sf Sicurezza & formazione giungono ringraziamenti, per la fiducia posta, al direttore della struttura complessa del pronto soccorso Giorgio Parisi, al direttore della struttura semplice di osservazione breve Stefano Carini, al coordinatore infermieristico Monica Tiberi e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione del ‘Santa Maria’, Pina Menichini.

