Protesta a Foligno per la variante intermedia: se ne parla a ‘Nero su Bianco’

Si allarga a Foligno il fronte della protesta sulla variante intermedia sud che dovrebbe collegare le zone industriali della Paciana e di Sant’Eraclio. Il comitato che si batte contro l’attuale progetto, giorni fa aveva convocato una protesta sotto il Comune in cui minacciava di bruciare una copia del piano regolatore, portando le ceneri in consiglio comunale. A loro dire si negano atti sul progetto preliminare presentato da Quadrilatero. ‘La disfida della variante sud di Foligno’: questo il titolo del talk show Nero Su Bianco, condotto dal giornalista Laurent De Bai, in onda martedì 18 aprile alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre, streaming su www.umbriapiu.it e diretta instagram). In studio con De Bai ci saranno Stefano Zuccarini (sindaco di Foligno), Domenico Metelli (imprenditore), Luigi Casini (comitato no variante intermedia) e Alessandro Petruzzi (presidente Federconsumatori). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando allo 075.9978490.

