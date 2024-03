Provincia Terni, assunzioni: quasi 500 ammessi per gli 8 posti in ballo

di S.F.

Sono quasi 500 le ammissioni firmate dalla Provincia di Terni nell’ambito delle procedure concorsuali per l’assunzione di otto persone a tempo pieno ed indeterminato nei vari profili (nel conteggio è escluso l’iter per il conduttore di macchine operatrici complesse). Ci ha pensato il direttore dell’area amministrativa economica finanziaria dell’Ente, Stefania Finocchio, a sottoscrivere i documenti.

Prove in arrivo

Poche le esclusioni sancite per via del mancato pagamento della tassa o della mancanza di requisiti, poco più di una decina rispetto alle domande presentate. Il ‘traffico’ maggiore c’è per il bando utile all’assunzione di due unità in qualità di istruttore amministrativo contabile (ex categoria C): ben 218 ammessi. A seguire ci sono i 117 sì nell’ambito dell’iter per due specialisti in attività amministrative e contabili (in questo si passa all’ex categoria D, i funzionari e l’elevata qualificazione). Poi i 94 in lizza per due istruttori di vigilanza per la polizia provinciale e, a chiudere il cerchio, i 35 ammessi per i due ingressi tra gli specialisti in attività tecniche.