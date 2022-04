Provincia Terni, Vittorina Sbaraglini consigliere di parità

Novità a palazzo Bazzani. Su designazione della presidente Laura Pernazza e dopo il decreto di nomina del ministero del Lavoro Andrea Orlando c’è il nuovo consigliere di parità della Provincia di Terni: si tratta dell’avvocato Vittorina Sbaraglini.

C’è la Sbaraglini

«Già collaboratore esterno – spiegano da palazzo Bazzani – dei centri antiviolenza della Regione Umbria, attualmente consigliera del Centro pari opportunità della Regione Umbria. A seguito del nuovo incarico di consigliera di parità della Provincia di Terni, è in procinto di presentare dei progetti per poter ottenere dei fondi governativi destinati alla diffusione della cultura sulla parità di genere ed a rafforzare le strutture volte all’aiuto delle donne in difficoltà. Inoltre verrà ampliato lo sportello a disposizione delle donne che hanno necessità di avere informazioni relative alle attività lavorative ed agli aiuti ad esse connessi, curandone anche la pubblicità. Tali progetti verranno predisposti con la sinergia della delegata alle pari opportunità della Provincia di Terni Silvia Pelliccia». «È bene che tutte le istituzioni facciano corpo per perseguire finalità comuni, soprattutto quando si debbono difendere i diritti dei più deboli», il commento della Sbaraglini. L’avvocato si è detta «onorata di tale nomina che è un’altra tappa del percorso professionale, quale difensore delle donne oggetto di violenza di genere e di violenza in famiglia, nonché impegno sociale nella difesa dei diritti delle donne e della parità di genere, anche negli ambienti di lavoro per cui si impegna da oltre vent’anni».