Quattro giorni di ‘open day’ al Secci per l’istituto Briccialdi

L’istituto musicale Briccialdi di Terni si presenta alla città con un lungo open day in programma dal 14 al 18 marzo al teatro Secci di Terni. «Non si tratta di un’iniziativa pensata solo come informazione e orientamento – spiega il direttore Marco Gatti – in vista del prossimo anno accademico, il primo che il Briccialdi vivrà da istituto statalizzato. Il programma elaborato per l’occasione, infatti, vuole essere molto di più: una full immersion musicale di cinque giorni, dalla mattina alla sera, che permetterà a tutti di entrare nel vivo mondo del conservatorio di Terni. Durante i giorni dell’open day sarà possibile assistere a vere e proprie lezioni, ma anche a eventi e concerti serali che vedranno protagoniste le diverse classi di strumento attive presso l’Istituto. Allievi e docenti saranno costantemente a disposizione per comunicare ai presenti la propria esperienza e la realtà del loro studiare e lavorare con la musica, per testimoniare una comunità di lavoro e di studio gioiosa e inclusiva, profondamente aperta e attrattiva, e per rispondere a domande e curiosità».

‘Libertà è musica, musica è vita’

La kermesse si aprirà il 14 marzo alle 10 con la presentazione del direttore Marco Gatti. Seguiranno, nei giorni, lezioni aperte di tromba e trombone, esecuzioni musicali delle classi di fagotto, clarinetto e strumenti a percussione, e ancora, le prove aperte di chitarra flamenca, lezioni di flauto e pianoforte, musica da camera, musica antica per poter scoprire strumenti come l’oboe barocco e classico, le prove aperte e le esecuzioni musicali dei docenti e degli allievi. Nei concerti serali, programmati alle 21, si esibiranno tra gli altri la Briccialdi sax orchestra, il gruppo di chitarra flamenca, e una serata a tema dedicata all’opera, con un concerto a tema su i bambini nel melodramma, allestita dagli allievi di canto lirico e di arte scenica. Uno spettacolo nello spettacolo, arte, studio e anche divertimento per tutte le età. L’open day del Briccialdi è rivolto a tutti: alle scuole superiori, alle famiglie, a chiunque voglia avvicinarsi alla musica, anche in vista delle nuove iscrizioni al prossimo anno accademico dell’Istituto. Sarà dunque possibile vedere da vicino che cos’è, nella realtà di tutti i giorni, un conservatorio, e per meglio conoscerne il funzionamento e l’offerta formativa. ‘Libertà è musica, musica è vita’ è lo slogan che gli allievi del Briccialdi hanno voluto per questa iniziativa: esprime il loro modo di vivere il conservatorio: un mondo che, nei cinque giorni di open day, si rende alla portata di tutta la città. Il programma completo è disponibile sul sito dell’istituto Briccialdi. Le attività in programma e gli aggiornamenti possono essere seguiti anche sui canali Youtube e Facebook del Briccialdi. Per tutte le iniziative in programma, ingresso libero fino a esaurimento dei posti consentiti secondo le normative anti-Covid. Obbligo di super greenpass e mascherina Ffp2.