Raccolta fondi di ‘Magna Grecia Viva’

Lo scorso 31 marzo il direttivo dell’associazione ‘Magna Grecia Viva’ di Terni, riunito in modalità online attraverso Whatsapp, ha deciso di avviare una campagna di solidarietà per una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di prodotti di prima necessità da donare ad associazioni caritative come la Caritas, San Vincenzo e Sant’Egidio. «Con l’epidemia di Covid-19 – afferma l’associazione – oltre 20 mila famiglie umbre sono cadute in povertà. Si può partecipare a questa iniziativa versando una somma minima di 15 euro all’associazione: Banca BPER, IBAN: IT05H0538714401000035118860». Nella causale è necessario indicare il proprio nome e cognome, e ‘Campagna solidarietà famiglie bisognose’.

