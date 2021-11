Raccordo Perugia Bettolle, incidente autonomo: un ferito

Incidente stradale autonomo nella mattinata di domenica, intorno alle ore 8.45, lungo il raccordo Perugia-Bettolle all’altezza del chilometro 21 (direzione Perugia) fra gli svincoli di Castiglione del Lago e Tuoro sul Trasimeno. Coinvolta un’autovettura il cui conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause del sinistro. La strada è stata temporaneamente chiusa – la riapertura è avvenuta poco prima delle ore 11.30 – per procedere alla rimozione del mezzo ed alla pulizia del piano viabile. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia Stradale di Perugia e gli operatori Anas.

