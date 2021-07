Raffica di concerti con il ‘Piediluco Festival’

Condividi questo articolo su

















di Fra.Tor.

Più di un mese di concerti, dal 17 luglio al 28 agosto, per un ricco programma dal titolo ‘Vers la flamme’, a cui si aggiungono le masterclass di perfezionamento strumentale condotte da alcuni dei protagonisti della scena musicale italiana (Giottoli, Roccato, Pepicelli) ed una programmazione di ampio respiro. Tutto pronto per ‘Piediluco festival 2021’, organizzato dall’associazione MirabilEco in collaborazione con il Comune di Terni ed il contributo della fondazione Carit. Tra gli eventi, una serie di incontri in cui la musica sarà compenetrata dal disegno realizzato in collaborazione con l’illustratore bolognese Stefano Ricci. «Si tratta di live painting – spiega il direttore artistico Lucrezia Proietti – momenti in cui il disegnatore crea durante il ‘farsi’ del discorso musicale. Abbiamo chiamato questi appuntamenti Spinner. Suoni e disegni ai piedi del bosco sacro e saranno coordinati da Ricci e da alcune allieve dell’accademia di Belle arti di Bologna e di Verona». Secondo l’assessore alla cultura del Comune di Terni, Maurizio Cecconelli, «la cultura, come la intendo io, non deve essere vista solo come un passatempo, ma deve essere un elemento di sviluppo per la città, dal punto di vista turistico, commerciale, promozionale. Deve essere qualcosa che si inserisce nel contesto della città. Piediluco Festival da molti anni è radicato nel territorio, c’è una sinergia tra l’evento e il territorio. Piediluco è un ambieente che va valorizzato e promosso ed eventi del genere hanno un ruolo importante in questo senso. Proporre un programma di qualità in un luogo come questo ha un valore aggiunto». Tutti i concerti saranno ad ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria, nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid.