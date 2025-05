Un 19enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale – per lui guai anche per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, aveva una pistola scacciacani priva di tappo rosso – e due minori denunciati per rapina aggravata in concorso. Questo l’esito di una rissa – con rapina – andata in scena nella notte tra sabato e domenica in un locale di Ponte Valleceppi, a Perugia.

La storia si è sviluppata da una segnalazione di rissa. La polizia di Stato si è occupata in primis della vittima della rapina, un giovane classe 2008: «Presentava un’evidente lesione al volto. Ha riferito che poco prima, all’interno del locale, era stata avvicinata da un gruppo di ragazzi stranieri che, dopo averla allontanata dagli amici con una scusa, la hanno violentemente aggredita sottraendogli il cellulare e una catenina d’oro», spiega la questura. Il 17enne è poi scappato dalla discoteca.

A stretto giro gli agenti hanno rintracciato i presunti autori, due minori del 2007 e del 2010: sono stati accompagnati in questura e denunciati per rapina aggravata in concorso. C’era anche altro: «Nell’ambito dello stesso intervento per la segnalazione di rissa, un’altra pattuglia intervenuta in supporto ha notato armeggiare con una pistola a tamburo un giovane, il quale, alla vista dei poliziotti, ha tentato di occultare l’oggetto in una siepe. Raggiunto dagli operatori, il 19enne ha iniziato a tenere un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo, dimenandosi e tentando di divincolarsi». La polizia è riuscito a bloccarlo anche grazie all’utilizzo dello spray al peperoncino.

La scacciacani è stata trovata e sequestrata. Ora si trova agli arresti domiciliari e per lui c’è anche la denuncia per il possesso dell’oggetto. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti finalizzati alla individuazione degli altri soggetti coinvolti nei reati commessi.