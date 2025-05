Tre minorenni – due nati nel 2009 e uno nel 2010 – sono stati arrestati dalla polizia di Stato a Corciano dopo una rapina a danno di alcuni giovani nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale. Contestata la rapina aggravata in concorso ed impropria.

Gli agenti hanno preso contatto con il richiedente dell’intervento: è lui ad aver riferito che, mentre era con due amici, è stato avvicinato e accerchiato da un gruppo di quattro ragazzi. Li hanno minacciati e quindi rapinati di due borselli ed un cappellino. «Successivamente, le vittime hanno raccontato di aver provato a rientrare in possesso dei loro oggetti ma, nel contesto, uno di loro è stato colpito violentemente con uno schiaffo al volto da uno dei giovani, circostanza che li ha indotti a desistere e a chiamare la polizia di Stato».

Ci ha pensato il padre di una delle tre vittime a riprendere il materiale rubato. Poi le Volanti sono riusciti a rintracciare tre dei quattro minori autori della rapina: uno è stato trovato in possesso di un cacciavite ed un passamontagna di colore nero del quale non è stato in grado di motivare il possesso. Per loro è scattato l’arresto e, su disposizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni – Flaminio Monteleone -, sono stati sottoposti ai domiciliari. In corso le indagini per risalire al quarto responsabile.