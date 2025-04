Emozioni a non finire per il giovane centauro ternano Luca Agostinelli che lo scorso weekend, ad Aragona (Spagna), ha partecipato alle prime tre giornate di test per la Red Bull MotoGP Rookies Cup, vera e propria anticamera del motomondiale. «Il primo giorno – racconta Luca – è passato fra foto, interviste, prova della tuta. Uno dei più belli della mia vita. Poi dal secondo abbiamo fatto sul serio». La prima ‘tornata’ ha riservato buone soddisfazioni al motociclista ‘made in Terni’, «il terzo giorno è stato più caratterizzato da alti e bassi invece», racconta. «Ma la moto (KTM Moto 3) è totalmente diversa da quella di prima – spiega – e l’adattamento mi servirà a crescere ancora. C’è tanto entusiasmo e la voglia di lavorare non manca». Da Luca, i ringraziamenti per la famiglia e l’allenatore «che mi supportano al 100% e spero di regalargli presto belle soddisfazioni».

