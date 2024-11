Regionali, Ternano: csx record ad Allerona, cdx a Montefranco. AP a 0 in due Comuni

Allerona per il centrosinistra e Montefranco per il centrodestra. Sono i due territori comunali dove le coalizioni hanno ottenuto una percentuale più alta nell’ambito delle elezioni regionali in Umbria. Non mancano le curiosità andanda a verificare le percentuali zona per zona.

Ad Allerona la coalizione a sostegno della neo presidente, Stefania Proietti, ha ottenuto il 66,28% (con il PD che è andato oltre il 47%) contro il 30,70% del gruppo in supporto di Donatella Tesei (Fratelli d’Italia al 12,88%). Viceversa, a Montefranco, il centrodestra ha conquistato il risultato migliore: c’è il 65,63% (FdI oltre il 37%) contro il 31,65% del centrosinistra (il Pd non è arrivato al 19% in questo caso).

Nei principali comuni – di Terni abbiamo scritto a sé – c’è il 55,78% del centrosinistra a Narni contro il 41,57 del centrodestra, al 53,07% ad Orvieto contro il 44,58% degli avversari politici e il 50,78% ad Amelia a favore del centrodestra (centrosinistra fermo al 45,88%). Valnerina? Equilibrio ad Arrone con il centrosinistra che ha concluso al 48,62% contro il 48,33% del centrodestra, mentre a Ferentillo (così come il già citato Montefranco) dominio della coalizione pro Tesei con il 60,96%. Percentuale ‘bulgara’ per la Tesei anche ad Otricoli (64,59%), l’opposto a Parrano (63,41% per il centrosinistra).

In quest’ultimo territorio AP ha terminato a quota 0, così come a Monteleone d’Orvieto. Il ‘picco’ per il partito di Stefano Bandecchi non c’è stato a Terni (poco più del 12%), bensì – non a sorpresa – a Lugnano in Teverina: qui Alternativa Popolare è il primo in assoluto grazie al 27,04%, in particolar modo per via dell’attività dell’ex sindaco Gianluca Filiberti. AP sopra al 7% a Stroncone. Le percentuali più basse per le due grandi coalizioni? Centrosinistra a Montefranco, centrodestra ad Allerona.