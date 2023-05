Regione autonome? Se ne parla a ‘Nero su Bianco’

‘Autonomia differenziata: chi guadagna, chi perde? L’Umbria dove sta?’ Questo il titolo del talk show ‘Nero Su Bianco’ condotto da Laurent De Bai, in onda martedì 9 maggio alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 digitale terrestre, streaming www.umbriapiu.it) L’autonomia differenziata è una possibilità prevista dalla Costituzione che le Regioni a statuto ordinario possano gestire in modo autonomo. In studio con De Bai ci saranno Mario Bertolissi (docente di diritto costituzionale, università di Padova), Mauro Volpi (docente di diritto costituzionale, università di Perugia), Manuela Puletti (consigliere regionale Lega), Francesca Tizi (consigliere comunale M5s Perugia). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando allo 075.9978490.

