Va nel panico perché salta l’energia elettrica e chiama la polizia: 20enne aiutata

È andata nel panico perché rimasta senza energia elettrica in piena notte. Per risolvere il problema – era da sola in casa – ha chiamato il numero unico di emergenza: curioso intervento della polizia di Stato di Perugia per aiutare una 20enne che temeva potesse trattarsi di qualche malintenzionato. Gli agenti l’hanno rassicurata una volta giunti sul posto: «Dopo aver compreso la difficoltà della ragazza, hanno raggiunto il contatore condominiale verificando che era temporaneamente saltata la corrente. Riattivato il flusso di energia elettrica e passato lo spavento, la 20enne ha ringraziato calorosamente i poliziotti per il pronto intervento». Può succedere anche questo. Corrente tornata e tutti via.

