Rientrano in Umbria da fuori regione: famiglia in quarantena

Sono rientrati da fuori regione in Umbria, a Marsciano, e per questo motivo è scattato l’isolamento domiciliare per tutti. Protagonista della vicenda è un nucleo familiare composto da cinque persone: il fatto è stato accertato mercoledì pomeriggio dalle forze dell’ordine. Scattata la sanzione amministrativa dopo aver verificato la violazione.

I sacrifici ed i rischi

Nessuno dei coinvolti risultava con pregressi provvedimenti di quarantena: la misura arriva in via cautelare e preventiva per tutelare la salute pubblica. «Ci troviamo – le parole del sindaco Francesca Mele – a intervenire su un nuovo episodio di violazione delle limitazioni agli spostamenti delle persone, che rischia di vanificare i sacrifici che tutta la popolazione ha fatto e continua a fare per impedire la diffusione del coronavirus. La quarantena, che interviene tempestivamente, ci permetterà di monitorare e contenere eventuali rischi e saranno immediatamente attivate anche tutte le misure di profilassi sanitaria necessarie e previste dalle stesse normative».