«Rimpallati per un tampone: così non va»

di una lettrice di umbriaOn.it

Ho il mio compagno da tre giorni con tosse, raffreddore e febbre che va e viene. Siccome da direttive Covid, prima di tre giorni non si può segnalare per il tampone, ci ritroviamo ad oggi che è domenica e giustamente il suo medico di famiglia non risponde. Chiamo la guardia medica e mi dicono che loro non possono segnarli per il tampone e che quindi devo aspettare domani (ecco il motivo dei pochissimi tamponi nel weekend, unito alla chiusura dei drive: come se il virus di domenica facesse festa). Chiamo il numero verde 800636363 e loro mi rispondono leggendo il regolamento che nel fine settimana i tamponi li prescrive la guardia medica, quindi richiamo la guardia medica e mi rispondono in malomodo e mi attaccano in faccia. È possibile che dopo un anno a Terni ancora ci sia questa totale disorganizzazione e tutte queste mancanze nella gestione della pandemia? È una cosa assolutamente assurda e ridicola che fa tanta tanta rabbia, la sanità umbra e la sua gestione lasciano sempre più a desiderare.

