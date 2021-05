Ripartenza anche per l’Abarth Club Terni: tour domenicale

Periodo di ripartenza e a Terni si registra anche quella dell’Abarth Club. Domenica spazio ad un’iniziativa di rilancio dopo un anno di completo stop a causa della pandemia: giro di oltre cento chilometri per «riassaporare il gusto della guida sulle strade della nostra splendida regione».

Il tour

Il via da Terni con appuntamento alla stazione Eni di borgo Bovio. Quindi prima tappa ad Amelia per accogliere gli ‘abarthisti’ provenienti dal Lazio, poi Alviano, Guardea, Civitella del Lago (con sosta) e, sulla strada del ritorno, transito per Melezzole e Castel dell’Aquila. Prevista la partecipazione di venti auto: «È sempre bello partire, ma ripartire – viene sottolineato – come in questo caso assume un significato ancora più intenso nella speranza di poter al più presto tornare alla tanto agognata normalità in tutti i settori». Il club ternano è presieduto da Leonardo Federiconi.