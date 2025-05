Ripetute aggressioni/liti con il coinvolgimento dei clienti. In alcuni casi con serie conseguenze. Questo il motivo che ha portato l’Arma a notificare la sospensione per dieci giorni per un’attività di Corciano.

C’è la sospensione temporanea a «seguito di diverse violazioni riscontrate nel tempo». Sigilli per poco più di una settimana con provvedimento emesso dal questore di Perugia Dario Sallustio. I carabinieri spiegano che alla base della decisione ci sono «numerosi e gravi episodi di disordine susseguitisi all’interno del locale. Il locale risulta essere abitualmente frequentato da soggetti considerati socialmente pericolosi, noti per atteggiamenti violenti, le cui azioni rappresentano un concreto pericolo per la sicurezza pubblica, generando un fondato allarme sociale».

Circa 20 gli interventi dal 2022 al marzo 2025 delle forze dell’ordine tra polizia di Stato e carabinieri. Ciò per «porre fine a liti, aggressioni ed eventi analoghi avvenuti nel locale. Inoltre, nel corso delle attività di controllo, sono stati eseguiti ben 11 accertamenti, nel corso dei quali sono state identificate numerose persone con precedenti di polizia o pregiudizi per delitti contro la persona, il patrimonio, violazioni in materia di stupefacenti e reati previsti dal Codice della Strada». Da qui la sospensione.