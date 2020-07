Condividi questo articolo su

















Era il 10 febbraio del 1914. Una telecamera immortalò il rientro a Perugia della salma di Cesare Fani, morto a Palermo cinque giorni prima. Un evento epocale per il tempo. Quel filmato, ritrovato in questi giorni dall’archivista Michele Patucca, giovane videomaker con la passione per i reperti foto/video, che già in passato aveva pubblicato le sue scoperte. Ma stavolta Michele ha fatto davvero un bel colpo.