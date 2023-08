Roccaporena: «Grazie ad Agevolando ho asciugato le mie lacrime»

Lettera aperta di Alessio Atzori

Ho voluto scrivere questa lettera per ringraziare l’associazione Agevolando grazie alla quale ho avuto la possibilità di asciugare le mie lacrime dopo un passato difficile e vivere in certi momenti in solitudine e diventare un guerriero.

Tre anni fa ho iniziato un viaggio che non mi sarei mai aspettato di vivere. A Roccaporena, ogni estate da tre anni a questa parte partecipo ad un cohousing dove incontro altri ragazzi che hanno passato un’infanzia difficile e che hanno un passato doloroso nelle case famiglia o da famiglie affidatarie. A Roccaporena, dove tanti anni fa c’era un orfanotrofio, è nato un progetto pieno di sorrisi e sguardi speciali e importanti, si chiama ‘Territorintrapendenti’, dove ragazzi dai 18 ai 25 anni possono svolgere laboratori di falegnameria, musicali, escursioni e creazione video.

Quando, al compimento della maggiore età si interrompono i percorsi di tutela si è chiamati troppo presto a diventare adulti: accade frequentemente, quando si ha una storia personale complessa, di perdere di vista le proprie risorse, così come può maturare forte il senso di non riuscire a farcela da soli. Agevolando cerca di creare un mondo nel quale i ragazzi e le ragazze care leaver – colui che lascia il sistema di cura; ndr – abbiano l’opportunità e si riconoscano il diritto e la possibilità di scegliere, da protagonisti, il proprio percorso verso l’autonomia e l’autorealizzazione, con tempi e modi propri. E per tutto questo io non posso che ringraziarli.