Rubano i giochi dei bambini della materna ma l’Ancri li ricompra

I ladri hanno rubato i giochi che si trovavano nel giardino del plesso scolastico a Maceratola, IC Foligno 4, destinati ai piccoli della materna e così l’associazione Ancri (Associazione insigniti dell’ordine al merito della Repubblica Italiana – sezione Foligno/Valle Umbra) ha provveduto non solo a rimpiazzarli, ma addirittura a potenziarne la dotazione.

«Una bella lezione»

Lunedì mattina è stata effettuata la consegna dei giochi all’aperto alla presenza del sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, della dirigente scolastica Giuseppa Zuccarini e del presidente dell’Ancri Gianluca Insinga. «Ho voluto essere personalmente presente all’inaugurazione – ha detto il primo cittadino – per ringraziare personalmente di cuore il presidente Gianluca Insinga e tutti coloro che hanno contribuito all’acquisto dei nuovi giochi. Se da una parte certi atti vanno condannati con estrema fermezza, è altrettanto giusto e doveroso assicurare la massima vicinanza a chi invece riesce a rendersi protagonista di gesti esemplari a beneficio dell’intera comunità, ed in particolar modo verso i bambini. Credo che questa sia davvero una bellissima lezione».

«Doveroso di fronte a un gesto vergognoso»

«Un nostro socio – ha spiegato il presidente Insinga – ha segnalato cosa fosse accaduto alla nipotina e quindi ci siamo subito attivati. Mai come in questo momento è importante avere degli spazi esterni attrezzati per permettere ai bambini di poter giocare e socializzare. Relazioni che sono mancate in questo periodo, con una pandemia che ha troncato qualsiasi contatto e socialità. Ci è sembrata una cosa naturale, e quasi doverosa, provvedere a donare queste attrezzature ludiche che sono state vergognosamente sottratte a dei bambini».

Dotazione potenziata, il ‘grazie’ della scuola

«Ringrazio a nome di tutta la comunità scolastica Gianluca Insinga, presidente della sezione di Foligno dell’Ancri, per la donazione effettuata a favore della scuola dell’infanzia di Maceratola, in seguito al furto dei giochi posti nel giardino della scuola – ha detto il dirigente scolastico dell’IC Foligno 4, Giuseppa Zuccarini -. Il deplorevole gesto compiuto ai danni delle bambine e dei bambini che giocano nel giardino della scuola, ha amareggiato l’intera comunità. Il grazie di cuore, oggi, è rivolto all’associazione che ha compreso il disagio dei bambini non solo restituendo le attrezzature presenti, ma implementandone la dotazione, consentendo così ai piccoli di giocare insieme, in un momento storico caratterizzato dall’assoluta necessità di vivere all’aria aperta».