Si chiama ‘Ruote nella storia’ ed è la manifestazione organizzata dall’Aci storico a livello nazionale in collaborazione con l’associazione ‘I borghi più belli d’Italia’. In questo ambito l’Automobile Club Terni – il presidente è Giorgio Natali – si è attivato per un’iniziativa per i 100 anni che si è sviluppata nella giornata di domenica mattina da corso del Popolo ed è proseguita alle 11 nell’area archeologica di Carsulae. Conclusione a San Gemini.

Condividi questo articolo su