Sagrantino, ‘splash mob’ per ripartire

Un nuovo ‘Sagrantino splash mob – Come in Umbria’ per sostenere la ripresa dopo il lockdown e guardare al futuro con nuove prospettive. Ad organizzarlo è il Consorzio Tutela Vini Montefalco con appuntamento per domenica 17 maggio dalle ore 19.30. Per partecipare basta connettersi alla pagina Facebook del Consorzio – https://www.facebook.com/consorzio.montefalco/ – dalla quale gli utenti potranno commentare partecipando virtualmente per un vero e proprio momento di socialità.

La scelta per il rilancio

La data non è casuale. L’iniziativa si svolge infatti alla vigilia del 18 maggio, giorno della ripresa di tante attività, in particolare quelle dell’accoglienza e della ristorazione. Sarà l’occasione per raccontare come l’Umbria si prepara ad un nuovo modello di ospitalità che tenga conto delle esigenze di sicurezza attuali ma tenendo fede allo stesso tempo a quella cultura dell’integrazione e della condivisione che è propria del patrimonio genetico umbro.

Presenti

All’evento parteciperanno il giornalista Antonio Boco – che modererà gli interventi – il presidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco, Filippo Antonelli, i giornalisti Jacopo Cossater e Giampaolo Ciancabilla, l’influencer del canale food&wine @umbriagram Alessandro Ioni, l’enotecaria e giornalista Sara Boriosi, i ristoratori Federico Bianconi, Mauro Rastelli, Andrea Funghi, Filippo Artioli, Marco Gubbiotti, il presidente delle Strade del Vino e dell’Olio Umbria, Paolo Morbidoni, il presidente di Umbria Top Wines, Massimo Sepiacci, il fotografo Pier Paolo Metelli di Spazio Umbria Gallery.