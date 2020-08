Saldi a Perugia, c’è ‘Sbaracco’ in centro

Tutto pronto per l’edizione estiva dello ‘Sbaracco’, la festa del piccolo commercio organizzata dal consorzio ‘Perugia in centro’ e patrocinato dal Comune. L’evento si svolgerà nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 agosto nel rispetto delle misure anti covid-19.

Saldi



Per due giorni le vie e le piazze dell’acropoli si trasformeranno in un mercato delle occasioni all’aria aperta: abbigliamento, accessori e calzature, beni per la persona, profumi e articoli per il benessere, articoli da regalo, occhiali, artigianato, giocattoli e altro ancora. Il via alle 10 nelle aree di corso Vannucci, via dei Priori, via Oberdan, corso Cavour, via Marconi e viale Indipendenza. Nei negozi sarà fornito un banco da posizionare in strada di fronte alla propria vetrina per esporre i prodotti con promozioni, sconti e offerte.

La novità

Ci sarà anche la ‘Festa del gelato’: sarà proposto dalle gelaterie del centro il ‘cono sbaracco’ riservati ai bambini fino a 10 anni al costo di 1 euro. «Le attività aderenti, quelle che partecipano – viene sottolineato – e contribuiscono a ‘Sbaracco’ sono solo quelle che hanno la locandina ufficiale dell’evento a vetrina. In caso di maltempo l’evento «è confermato e si svolgerà ugualmente all’interno dei negozi».