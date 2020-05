Salta anche il Palio delle Barche di Passignano

Purtroppo, oltre alla stagione turistica sembra pesantemente compromessa in Umbria anche quella degli eventi. L’ultimo in ordine di tempo ad annunciare l’annullamento è il Palio delle Barche di Passignano sul Trasimeno, tradizionalmente programmato per il mese di luglio. Gli organizzatori studiano una data alternativa, forse settembre, ma al momento tutto è in forse, non tanto per la curva dei contagi quanto per le misure di sicurezza e distanziamento sociale, che renderebbero molto difficile l’organizzazione dell’evento e lo svolgersi delle rituali competizioni fra rioni.

La nota

«Si è ritenuto opportuno – scrive l’ente palio – indicare una data alternativa in attesa di eventuali sviluppi sulle normative in materia di contenimento Covid-19, premettendo che tutto dovrà essere ancora sviluppato su eventuali modalità e caratteristiche. La data individuata è quella del 13 settembre e giorni precedenti. Il Palio a Passignano è una manifestazione che non è solo una gara, ma è costume, economia, turismo e cultura e soprattutto tradizione per la nostra comunità, l’unica manifestazione che sul Trasimeno coinvolge il lago e le sue sponde, riteniamo indispensabile provare a verificare una data alternativa proprio al fine di un mantenimento della tradizione e cercando di sostenere le attività commerciali e recettive che sono in evidente difficoltà».