San Gemini: «Bene l’area giochi ma va tenuta meglio. Così è anche pericolosa»

Lettera firmata

Il sabato sera a San Gemini, quando l’ora di cena si avvicina, l’area destinata ai bambini poco distante dal locale ufficio postale e appena dietro via Roma (il corso principale della cittadina, ndR), è tutta un’allegra eco di schiamazzi, figlia del gioco dei ‘futuri cittadini” intenti a rincorrersi, a tirare due calci alla palla e, soprattutto, a giocare con le installazioni ludiche a loro destinate. Un grazie all’amministrazione comunale che si sia assunta l’onere di rendere felici i fruitori dell’area e dei rispettivi genitori.

Tutto bene dunque? Beh, non proprio. In effetti, allorché si decida di spendere denaro pubblico, qualunque sia l’investimento, bisognerebbe considerare la necessità di mantenere un occhio vigile su di esso. Nel caso dell’area giochi in questione, ad esempio, è emersa un’importante carenza nell’attività di manutenzione ordinaria: pavimentazione in gomma rovinata e piena di buchi; un cavalluccio a molla divelto; un girotondo con un’asse sfondata e priva di sostegno che mette a rischio i piedi dei bimbi che ci salgano sopra (rischio palesatosi sotto ai miei occhi!). Senza contare una panchina rimasta senza sedile, neppure segnalata da un cartello di pericolo.

Ora, caro sindaco, è purtroppo vero che all’inciviltà di taluni non vi sia limite, ma è parimenti vero che le istituzioni siano chiamate a porre rimedio laddove necessario, costi quel che costi. Spendere qualche centinaio di euro per ripristinare una piccola area giochi non solo farebbe prospetticamente risparmiare denaro per una, dieci, cento potenziali denunce al Comune di San Gemini per danni a persone, ma gli farebbe fare una più bella figura, in primis agli occhi dei propri cittadini grandi e piccoli e, in secondo luogo, a quelli del turista medio di passaggio che, sì, ben oltre le goderecce offerte enogatronomiche umbre e unitamente a quelle artistiche e culturali, fa caso anche all’offerta dei servizi per sé e per i propri figli. Conto di ritornare presto e di trovare la stessa area sistemata a dovere. Conto di ritornare e di vedere bambini dediti al gioco senza rischi e genitori confidenti di non trovarsi ad avere a che fare con evitabilissimi ‘infortuni infantili da gioco’, causati per l’appunto da giochi malandati e insicuri. Il cittadino ringrazia.