Ultimi preparativi a San Gemini per uno degli eventi di fine primavera più attesi nel territorio. Si tratta della tradizionale 27° ‘Infiorata sangeminese’: sabato 1° e domenica 2 giugno, in occasione del Corpus Domini, saranno esposti i capolavori realizzati dai maestri infioratori e dai ragazze delle scuole. L’inizio della realizzazione è previsto dal pomeriggio di sabato (si proseguirà anche in notturna), quindi dalle 17 del giorno successivo la solenne messa e la processione.

