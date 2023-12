San Gemini: dopo la degustazione di tè ora tocca ai caffè

Dopo il successo del precedente incontro, si è svolto domenica, a palazzo Santacroce del Grand Hotel San Gemini, il nuovo appuntamento con ‘Tè a palazzo Santacroce”. Il degustatore ed esperto di tè Antonello Biancalana, fondatore e direttore dell’e-magazine DiWineTaste, ha condotto gli ospiti in un viaggio alla scoperta della storia e delle caratteristiche di tre tipi di tè nero: il tè nero per eccellenza della Cina, il Keemun; quello dello Yunnan, il Nirgar; per concludere con il Montviot, il tè di uno dei giardini più celebri e celebrati del mondo che si trova in India, ad Darjeeling. Si tratta, come spiega Biancalana, «di tre tè estremamente diversi tra loro ma che raccontano delle particolarità, sia dal punto di vista organolettico che produttivo». Il 21 gennaio si terrà, sempre a palazzo Santacroce, un altro evento con Antonello Biancalana, riguardante la degustazione di caffè arabica mono origine e miscelati con pasticceria petit four. Il focus sarà posto su tre tipi diversi di caffè riguardanti tre luoghi significativi: Etiopia, luogo dove nasce storicamente il caffè, Costa Rica e Brasile. Raccontando, in questo modo, il grande aspetto della cultura del caffè che riguarda anche l’Italia, dove si è soliti consumare delle miscele e di qualità robusta.

