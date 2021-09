San Gemini ‘nello spazio’: un festival per far sognare grandi e piccini

Al via da domenica 5 settembre a San Gemini (Terni) il ‘Festival di proiezioni nello spazio’, un evento pensato per i bambini ed anche per i grandi che non hanno smesso di fantasticare. Un viaggio sulle ali dell’immaginazione, alla scoperta delle emozioni sotto il cielo stellato del chiostro di San Francesco.

Il programma

Con la collaborazione dell’illustratrice e autrice Giulia Ceccarani, il festival si aprirà domenica alle ore 11 al Giardino delle Rose, con la presentazione del racconto ‘Slò la magia della lentezza’. A seguire, i bambini saranno accompagnati in un viaggio speciale per raggiungere la Città di Calmezza e progettare insieme un luogo magico. Lunedì alle ore 21, al chiostro di San Francesco (ingresso ore 20.30) è prevista invece la proiezione del film di animazione Inside Out, cui seguirà mercoledì – stesso posto e stessa ora – quella di Wall.E. Chiuderà la rassegna, venerdì 10, la proiezione di Angry Birds. Il festival è aperto a tutti senza limiti di età. All’ingresso avverrà la verifica del possesso del green pass da parte del personale addetto. Viene raccomandato al pubblico di osservare le norme sul distanziamento e di portare al seguito la mascherina, da indossare anche all’aperto qualora anche temporaneamente non sia assicurato il distanziamento.