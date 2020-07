San Gemini sospende la Giostra dell’Arme: «Ma la festa si farà»

di Fra.Tor.

«La festa per la rievocazione del Santo patrono si farà, in formato ridotto, ma si farà. Dovremo, però, rinunciare al corteo storico e alla Giostra». E’ questa la decisione presa dall’assemblea dei soci dell’ente Giostra dell’Arme, che si è svolta martedì sera a San Gemini, alla quale ha partecipato anche il sindaco Luciano Clementella.

Una festa in formato ridotto

Quella in programma dall’ultimo weekend di settembre al secondo di ottobre a San Gemini sarà una rievocazione storica un po’ particolare, date le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. «Le manifestazioni e le rappresentazioni storiche – spiega Sandro Gabriele, presidente dell’ente Giostra – saranno comunque distribuite nelle due settimane, come ogni anno, ora i rioni Piazza e Rocca lavoreranno per stabilire un programma di eventi culturali studiati in maniera tale da garantire tutte le norme di sicurezza. Le taverne saranno regolarmente aperte, ma saranno gestite come un normale ristorante, sempre nel rispetto delle linee guida emanate dal Governo nazionale. San Gemini per quest’anno, purtroppo, dovrà rinunciare al corteo storico e alla Giostra dell’Arme».

Sospesa, per quest’anno, la Giostra dell’Arme

«Un evento così importante come la Giostra – dice il sindaco Luciano Clementella – in un ‘campo’ che ogni anno accoglie mediamente 2 mila persone, non potevamo limitarlo. Seguendo le linee guida nazionali quest’anno avremmo potute accogliere circa 400 persone e ci sarebbero state troppe criticità. Meglio non rischiare e concentrarci al meglio per il prossimo anno. Per ora navighiamo a vista e rifaremo il punto nelle prime settimane di settembre cercando comunque di costruire qualcosa di buono anche in questo momento di forte difficoltà, un nuovo approccio alla festa per i sangeminisi e per tutte le persone che avranno il piacere di venirci a trovare».