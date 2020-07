Amelia, annullato il Palio dei colombi

A causa del coronavirus si ferma anche l’edizione 2020 del Palio dei colombi di Amelia: tutte le manifestazioni previste sono state infatti annullate, secondo quanto deciso nel corso della riunione straordinaria del consiglio direttivo ed esecutivo dell’Ente Palio, che si è svolta mercoledì.

Il presidente Paolocci: «Nel 2021 tornerà la tradizione

«Nonostante l’intenso impegno profuso in questi mesi dalle contrade e da tutte le associazioni convergenti nell’ente stesso – si legge in una nota diramata dal presidente dell’associazione, Carlo Paolocci -, duole purtroppo constatare che le situazioni in atto, sia a causa dei necessari finanziamenti non ancora erogati sia dal perdurare dell’emergenza Covid-19, hanno portato ad una contingenza critica in termini di ristrette tempistiche e incidenze organizzative che non consentono, nostro malgrado, di porre in essere quanto avremmo – sinceramente – voluto realizzare come negli anni passati. In tale circostanza che riteniamo senza dubbio incresciosa e triste non solo per coloro che ambivano a farsene carico ma anche e soprattutto per l’intera cittadinanza e il nostro territorio, desideriamo rivolgere il più convinto c grato plauso a tutti coloro che hanno sperato e si sono impegnati fino all’ultimo nella preparazione dei vari eventi in programma e, soprattutto, a tutti i giovani che, con sano spirito di identità e partecipazione, hanno intensamente profuso le loro migliori energie per operare, volontariamente e con sano entusiasmo, per i colori delle rispettive contrade. Con profondo rammarico ma con la convinzione di aver fatto il nostro dovere fino in fondo, ci auguriamo che l’edizione 2021 del nostro Palio possa al fine rinnovare ed affermare le nostre migliori tradizioni storico-rievocative e restituire ad Amelia un evento di indubbia importanza, Iustro cittadino e diffuso interesse».

A SAN GEMINI SOSPESA LA GIOSTRA, MA LA FESTA SI FA

Pernazza: «Tentato fino all’ultimo di realizzare l’evento»

Rammaricata anche la sindaca, Laura Pernazza, che però fa intendere anche altre ragioni dietro alla scelta dell’annullamento. «Con profondo e sincero dispiacere – scrive – prendo atto dell’annullamento delle manifestazioni ed esprimo la mia più sentita solidarietà al presidente Carlo Paolocci per aver tentato fino alla fine di realizzare, in sicurezza, gli eventi anche se credo che tutte le polemiche dei giorni scorsi non abbiano aiutato gli organizzatori nel portare avanti il loro intento».