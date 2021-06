San Gemini, torna la ‘mostra – scambio’ di auto e moto

A San Gemini, il 26 e 27 giugno, torna la ‘mostra – scambio’ dedicata ad auto e moto, organizzata dal Moto club San Gemini e dalla pro loco Cesi, che sarà allestita nel piazzale dello stabilimento dell’acqua minerale ‘Sangemini’.

La ‘mostra – scambio’

La due giorni ad ingresso libero dalle 8 alle 18.30 vedrà esposizioni, stand, punti ristoro ed eventi. La mostra è dedicata al mondo delle vetture e moto storiche, ricambi originali ed accessori di ogni genere e per qualsiasi tipo di veicolo. L’appuntamento è un punto di ritrovo per commercianti, collezionisti, appassionanti ed intenditori del settore. Tanti gli eventi in programma oltre agli stand per l’esposizione di auto e moto d’epoca con la possibilità di avvicinarsi per ammirare la loro bellezza ma anche per concludere qualche buono affare da aggiungere alla propria collezione.