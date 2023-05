San Gemini: un’estate tra infiorata, musica, teatro, letture e liscio. Tutti gli eventi

Infiorata, notte romantica, teatro, musica e anche lettura. Sarà un’estate ricca di eventi a San Gemini: il debutto è fissato per il 10 e 11 giugno con il consueto appuntamento con i tappeti floreali in occasione del Corpus Domini a cura del Gruppo Infioratori e della parrocchia.

Il programma

Sarà poi la volta di una giornata dedicata alla boxe con ‘San Gemini sul Ring’ il 17 giugno a cura della Pro Loco San Gemini e del Comune. Per i più romantici da non perdere il 24 giugno la Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, I Love Anni ’80, con una mostra mercato del vinile, una mostra d’arte con importanti artisti quali Laura Montemari, Progetto Spes, Stefania Belli, Antonella Nelli, Fabiola Vitale, Gregor Becker, Nando Conti, Anna Rita Galeazzi, coordinatrice Rubinia e una serara musicale di e con Deli Avena, con Sara Emili, voce, Luca Paradiso, chitarra, Luca Sabatini, tastiere, Mario Strinati, percussioni, a cura del Comune. Il borgo, i ristoranti ed i bar saranno decorati con cuori, candele, fiori per rendere l’atmosfera indimenticabile per gli innamorati e non solo, qui si potrà gustare il dolce che il famoso pasticciere Iginio Massari ha creato per questo evento.

Teatro, liscio e lettura

«Per gli amanti del teatro due saranno gli eventi, uno il 30 giugno in Piazza Palazzo Vecchio dove sarà portato in scena Shakespeare con il Teatrino Viaggiante del teatro Manini ed uno a teatro il 26 agosto ‘Gli ultimi giorni’ con Germano Rubbi, Riccardo Leonelli, Gisella Celentano, Giacomo Lucci; a luglio la musica d’autore sarà protagonista al Chiostro di San Francesco con i concerti di Jungle Acustic-Benedetta Gelati e Valter Vincenti l’8, Sensofonia-Francesco Morettini, Harum Ota, Catherine Daniela Bruni il 22, Beach Guitars il 29, Muri de Mainé-Tributo a De André il 4 agosto. Per gli amanti del liscio sono previste due serate, il 15 luglio ad Acquavogliera con l’orchestra Fabrizio ed i simpatici italiani ed il 19 agosto a Quadrelletto con il Duo Giulia e Simone. Il 28 luglio dei nostri concittadini, che si sono distinti nella cultura, nello sport e nel sociale saranno premiati in occasione del Premio Città di San Gemini».

I festival

I festival, eventi di lustro per San Gemini, «porteranno musica di livello nazionale ed internazionale nel nostro borgo con i seguenti appuntamenti: in Piazza Duomo il Sangemini Classic il 23, il 31 luglio ed il 12 agosto; a teatro il Festival Federico Cesi l’8 agosto, Opera in Canto a teatro il 30 agosto, 1 e 3 settembre, a teatro il Festival dei Colli X edizione dal 10 al 16 settembre. «Non mancheranno letture pomeridiane per bambini il giovedì e presentazioni di libri presso la Biblioteca comunale o la Sala Multimediale Santa Maria Maddalena. I bambini saranno poi protagonisti il 15 giugno con un concerto saggio in piazza San Francesco con Musikarte ed il 10 agosto nella Notte dei desideri dei bambini dei Borghi più belli d’Italia con una serata di animazione, trucca bimbi, lo spettacolo di un mago-comico, giochi e tanto altro a cura di Super Matty ed il Comune. Evento clou sarà il 2 settembre, ‘Alice canta Battiato’ a cura di Suoni Controvento in collaborazione con il Comune e la Pro Loco San Gemini. Dal 30 settembre al 15 ottobre si svolgerà la Cinquantesima edizione della Giostra dell’Arme.