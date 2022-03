San Terenziano, iniziative in memoria delle vittime Covid

«Un segno di vicinanza e di affetto alle famiglie che hanno perso i propri cari». In occasione della ‘Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19’, la pro loco di San Terenziano ha promosso un’iniziativa al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutti i deceduti a causa della pandemia.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

L’inaugurazione di una panchina

In occasione della commemorazione, venerdì 18 marzo alle 15.30, verrà inaugurata una panchina in memoria di Marcello Carloni, deceduto a causa del Covid, in prossimità del parco Don Leonello di San Terenziano. « E’ per noi importante quanto doveroso commemorare chi ha perso la vita a causa della pandemia», evidenzia Loris De Luca, presidente della pro loco. «L’inaugurazione e la benedizione sarà un modo per stringerci attorno alla famiglia Carloni per ricordare il concittadino Marcello che ha perso la vita proprio a causa del Covid. Sono sicuro che in molti, passando davanti alla panchina, si fermeranno per dedicare un pensiero a chi non c’è più».