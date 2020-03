Covid, Sangemini: «Anticipare la cassa»

«Totale chiusura dell’azienda in merito all’anticipazione della cassa integrazione ordinaria per covid», in quanto «la procedura concorsuale in atto non permette economicamente di giustificare tale anticipo di competenza lnps»: è quanto hanno registrato da parte della dirigenza di Ami, le rsu della Sangemini, insieme ai rappresentanti di Fai, Flai e Uila. Mercoledì mattina le parti si sono confrontate telefonicamente su vari aspetti, legati sia al concordato avviato dal gruppo che all’emergenza coronavirus.

Tante questioni aperte

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto in maniera unitaria «di valutare ugualmente forme di anticipazione per non lasciare i dipendenti per troppo tempo senza salario in attesa dell’Inps». Quanto al pagamento degli stipendi, l’azienda conferma che saranno erogati il 12 di ogni mese. I sindacati hanno chiesto di anticipare in base ai flussi di cassa la data del pagamento e l’azienda si è resa disponibile. Inoltre, a partire da giovedì, sempre su sollecitazione sindacale, verrà attivato lo smart working. Non potranno invece essere sbloccati i crediti pregressi, riferiti ai ratei di 13°, 14° e ferie/rol maturati alla data del concordato, sempre per questioni legate alla procedura. L’azienda ha poi confermato che la procedura di cigo partirà dal 4 marzo, a copertura dei periodi non lavorati e sarà svolta con rotazione del personale, in maniera equa e in base alla fungibilità delle mansioni, per un totale medio di due giorni a settimana. La stessa sarà visionata dalle rsu e comprenderà anche chi sarà in smart working. In merito alla questione mascherine è stato richiesto di darne in dotazione a tutto il personale a prescindere dal protocollo e la direzione aziendale ha confermato che sono in arrivo entro la settimana e il personale ne sarà dotato.