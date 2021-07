Sangemini Classic, 21° edizione in arrivo

Si rinnova l’appuntamento con il Sangemini Classic, giunto quest’anno alla XXI° edizione. Il ‘piccolo festival di vera arte’ vede la direzione artistica della pianista Virna Liurni in collaborazione con l’associazone culturale Nuova Tradizione Musicale: previsti due concerti estivi in programma sabato 31 luglio e martedì 17 agosto. Come di consueto c’è la collaborazione del Comune.

IL PROGRAMMA COMPLETO

La speranza

«Il Sangemini Classic – spiega la Liurni – vuole essere presente a questa iniziale ripresa del nostro Paese. Volgendo però il proprio sguardo di dolore alle vittime di questa pandemia. Per non dimenticare. Ai suoi morti e alla tristezza e alla profonda solitudine che li ha accompagnati. Due concerti ricchi di energia che faranno ballare il pubblico da seduto». L’apertura del 31 luglio alle 21.45 in piazza Duomo sarà con Sparagna e i soliti dell’orchestra popolare parco della musica di Roma con ‘Per Riveder le stelle – Dall’Amor cortese alle Pizziche d’Amore’, quindi a seguire – il 17 agosto – Il mito dei noti e travolgenti GnuQuartet con ‘Forever young. La musica classica, il rock, gli anni ’80’. «Non mancherà l’educazione con Masterclass, con nomi del panorama internazionale. La passione per la fotografia. Serate come sempre all’insegna dell’originalità dell’esclusività, della cura, dell’eccellenza artistica studiata pensando ad un pubblico accorto e sensibile ed amante della bellezza», sottolinea la direttrice artistica. In caso di maltempo i concerti si terranno nella chiesa di San Francesco. Per info e prenotazioni è possibile consultare questa pagina.