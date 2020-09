Sangemini e Amerino, più cassa integrazione: «Situazione estrema»

Si dicono «esausti» e denunciano la «totale assenza di un dialogo costruttivo» con la proprietà e con i dirigenti del sito, ai quali non lesinano ancora una volta dure critiche definendoli «inadeguati e incapaci di ascoltare e comprendere le preoccupazioni». A parlare sono i lavoratori della Sangemini e Amerino, che insieme ai loro sindacati, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, tornano a richiamare l’attenzione sulle due aziende di acque minerali umbre la cui situazione – affermano – è «drammatica e peggiora ogni giorno».

«Senza nessuna certezza»

In particolare lavoratori e sindacati sottolineano il pessimo andamento delle vendite, riconosciuto dallo stesso management aziendale: «In una riunione telefonica – affermano sindacati e Rsu – hanno candidamente ammesso che nel gruppo manca una rete di vendita efficace. Inoltre, visto il vertiginoso calo dei volumi, ci è stata comunicata l’estensione della cassa integrazione a 8 giorni mensili pro capite. L’ennesima beffa – sottolineano Fai, Flai e Uila – ai danni dei dipendenti di Sangemini e Amerino, gli unici ad oggi a pagare, con 18 mesi di stipendi decurtati, le inefficienze aziendali e il mancato rispetto degli accordi siglati nel 2018».

La protesta

«Adesso basta – scrivono ancora sindacati e Rsu – i lavoratori sono stanchi e non sono più disponibili a fare sacrifici senza conoscere gli obiettivi che il management non ha mai condiviso o chiarito, con il forte presentimento che si navighi a vista. Ci domandiamo – concludono le tre sigle di rappresentanza dei lavoratori – se è chiedere troppo avere contezza del proprio futuro». A fronte di questa situazione, l’assemblea dei lavoratori, svolta lunedì presso lo stabilimento Sangemini, ha confermato lo stato di agitazione e ha dato mandato ai sindacati di intraprendere iniziative di protesta per fare emergere con maggiore forza il «dramma sociale che sta vivendo un’intera comunità». Per questo i sindacati annunciano che riattiveranno tutti i percorsi istituzionali sul territorio, facendo leva sul supporto concreto della Regione Umbria, garante delle concessioni, dei marchi prodotti e degli accordi firmati.