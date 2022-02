Sangemini: Flai Cgil primo sindacato alle elezioni rsu

di F.L.

La Flai Cgil torna primo sindacato, in termini di voti assoluti, all’interno della Sangemini-Amerino. Sono state infatti in totale 34 le preferenze ottenute alle elezioni per il rinnovo delle rsu che si sono svolte giovedì. Seguono la Fai Cisl con 29 e la Uila Uil con 15. Tutte e tre le sigle ottengono quindi un delegato, inoltre la Flai ottiene anche la rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). Eletti tutte le rsu uscenti: Michele Rellini per la Fai (18 voti), Riccardo Liti per la Flai (17) e Michele Leone per la Uila (13), a cui si aggiunge Tiziano Sgrignani sempre per la Flai (anche lui 17 voti).

Esulta la Flai Cgil

«Il lavoro fatto in questi anni ha portato ad una grande vittoria di team» commenta Liti. «Eravamo tutti e tre i candidati presenti al seggio – prosegue -, perché la squadra è compatta. Il motto ora è sempre lo stesso: tutela dell’occupazione e dei diritti dei lavoratori. Ringraziamo tutta la Flai, dal segretario nazionale Palazzoli, a quello regionale Greco. Un grande plauso per il grande lavoro anche al segretario provinciale Paolo Sciaboletta». «È una vittoria che ci fa contenti – aggiunge Sgrignani, ringraziando tutti i lavoratori -, ma ora viene la partita più difficile, il confronto con l’azienda». Già venerdì è previsto un incontro con i vertici per decidere il programma di lavoro dei prossimi mesi.

Anche Fai Cisl soddisfatta

«Riconfermato il delegato più votato in Sangemini-Amerino» commenta per conto della Fai Cisl il segretario regionale, Simone Dezi, ponendo l’accento sui 18 voti ottenuti da Rellini. «Complimenti alla squadra dei candidati – continua -, per aver preso più voti rispetto agli iscritti. Ora sotto con il piano industriale e certezze per il futuro».