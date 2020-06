Sangemini, patto di territorio tra istituzioni e sindacati

Rimane alta la preoccupazione, condivisa da lavoratori, sindacati e amministrazioni comunali, sul futuro dei siti della Sangemini e della Amerino: è quanto è emerso dall’incontro che si è svolto venerdì tra i rappresentanti sindacali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil e i sindaci e i rappresentanti dei comuni di San Gemini, Terni, Montecastrilli e Acquasparta.

Le richieste

«Come organizzazioni sindacali abbiamo ribadito ai primi cittadini e agli amministratori presenti i punti cardine della vertenza e la necessità di aver chiarezza in merito al possibile superamento del periodo concorsuale» spiegano in una nota segretari di Flai, Fai e Uila, Paolo Sciaboletta, Simone Dezi e Fabio Benedetti, presenti al confronto insieme ai delegati della rsu Marcello Rellini, Riccardo Liti e Michele Leone. Dopo un’ampia discussione è stata condivisa una serie di punti e richieste comuni: la costituzione di una regia regionale, formata da tutte le forze istituzionali interessate e dalle parti sociali, al fine di garantire la tutela dei marchi umbri, l’occupazione sul territorio, l’integrità e la centralità dei due siti in oggetto; la necessità di avere accesso al piano industriale concordatario ed alle linee guida al più presto; il riconoscimento dell’alto valore simbolico, storico e occupazionale dei marchi delle acque minerali, che la cittadinanza umbra sente come propri.

Il nodo del commerciale

Infine, le organizzazioni sindacali hanno ribadito «le grande difficoltà in essere a livello commerciale, determinate da una rete vendite inadeguata e incapace di riacquisire gli spazi di mercato persi in passato». «Va ricreata una rete interna – concludono sindacati e Rsu – poiché i nostri marchi portano redditività importanti al gruppo stesso. Ma attualmente un marchio come Sangemini, invece di essere trainante per tutti, risulta irreperibile quasi ovunque a causa di strategie commerciali inadeguate. Lavoratrici e lavoratori sono stufi di pagare per gli errori e il pressappochismo dirigenziale».