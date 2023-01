Sara: «Terni è la mia città, investo e sogno di creare occupazione»

di Francesca Torricelli

«Avrei potuto fare come molte mie colleghe di studi e amiche che hanno deciso di fare le proprie esperienze nel mondo del lavoro fuori Terni, ma io ancora credo nella mia città, tanto che a 25 anni ho deciso di investirci tempo e denaro, avviando la mia prima attività autonoma». A parlare è Sara, estetista ternana, che domenica 29 gennaio inaugurerà la sua ‘Bottega Estetica’ in via Grabher a Terni.

Gli studi di Sara

«Ho sempre avuto la passione per l’estetica – racconta Sara – e dopo il diploma al liceo linguistico, invece di iscrivermi all’università, sono andata alla scuola di formazione estetica, la Form&Job a Terni. Ho preso il diploma di estetista e ho cominciato a lavorare in diversi centri della città. Fino all’estate del 2022 quando, con non poca paura, ho preso una decisione importante: aprire un’attività tutta mia».

Il grande passo

Per Sara è stato davvero un grande passo «perché le difficoltà sono state molte – spiega – dato il grande investimento iniziale in un periodo che sappiamo tutti essere delicato. Le spese sono tante, le cose a cui pensare sono ancora di più e per questo non posso che ringraziare le figure professionali che mi hanno accompagnato in questo salto: il commercialista, l’ingegnere, il geometra, senza di loro sarei stata persa. A settembre ho preso in affitto il locale e ho affidato ad una ditta, anche a loro va un grande ringraziamento, i lavori di ristrutturazione e messa a norma. Ho comprato l’arredamento e ora sono pronta a partire con questa nuova emozionante avventura».

«Investire sul territorio»

Nella sua ‘Bottega Estetica’ Sara si occuperà «di estetica di base, ricostruzione unghie ed epilazione laser. Partirò da sola, ovviamente al momento non posso permettermi di assumere, ma spero davvero con tutto il mio cuore che questo investimento vada per il meglio. Il mio sogno è quello di riuscire, in seguito, a creare lavoro perché a Terni ci sono molte ragazze della mia età che si trovano costrette a dover andare fuori città per trovarne uno. A me piace rimanere a Terni, mi piace che i giovani restino qui e trovino ancora il coraggio e la voglia di investire e dare lavoro in questo territorio. Domenica 29 gennaio alle 16 inaugurerò ‘Bottega Estetica’ e da mercoledì 1° febbraio partirà l’attività vera e propria. In bocca al lupo a me e a tutti quelli che ancora credono nei propri sogni».