Sbagliano stazione e non trovano un albergo per passare la notte: polizia ‘soccorre’ famiglia in difficoltà

Erano partiti in treno da Roma per raggiungere Ancona, dove abitano. Ma, una volta scesi a Spoleto per cambiare convoglio, si sono resi conto che era la stazione sbagliata. Così alle due di notte, una famiglia di origini bengalesi – padre, madre e due figli, tutti disorientati e infreddoliti – si è rivolta alla polizia di Stato spoletina, chiedendo aiuto.

Odissea a lieto fine

Agli agenti hanno spiegato che, dopo aver cercato invano un mezzo di trasporto per raggiungere Ancona, si erano messi alla ricerca di un albergo a Spoleto dove poter passare la notte, senza riuscirci a causa dell’indisponibilità di camere. A quel punto, nonostante il freddo rigido, si erano rassegnati a trascorrere la nottata in stazione per poi ripartire il giorno dopo. Gli agenti, compresa la situazione di difficoltà, hanno tranquillizzato la famiglia, accompagnandola in commissariato dove genitori e figli si sono potuti rifocillare e hanno trovato un riparo dal freddo pungente. Nel frattempo gli stessi agenti hanno trovato una struttura che potesse ospitare la famiglia per la notte. Particolarmente sentito il ‘grazie’ rivolto alla polizia per aver risolto una situazione di certo non piacevole.