Sbandano e si ribaltano con l’auto in E45: feriti due giovani

Incidente stradale nella prima serata di lunedì, intorno alle ore 20.30, lungo la superstrada E45 all’altezza di Pontenuovo di Torgiano, in direzione Perugia. Il conducente di un’autovettura Peugeot – giovane al pari del passeggero ed entrambi di origini straniere -, ne ha perso il controllo finendo per sbandare e ribaltarsi più volte. I due sono stati soccorsi dal 118 dell’ospedale della Media Valle del Tevere e quindi trasportati al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Todi e i vigili del fuoco di Perugia.

