Scheggino, scatta edizione virtuale per ‘Il Diamante Nero’

Niente frittata da guiness né mostra mercato, il Covid-19 giocoforza fa cambiare i piani. Domenica 28 marzo scatta la XV° edizione de ‘Il Diamante Nero’, l’iniziativa legata al tartufo nero pregiato di Scheggino: un evento totalmente virtuale con spazio alle tappe della manifestazione, la tradizione, interviste e video tutorial per consentire agli ospiti di apprendere nozioni e concetti.

‘Distanti ma connessi’

Si tratta della manifestazione di riferimento in Umbria per tutto ciò che è kegato al tartufo: storia, cultura, coltura, diffusione e cucina. A promuoverla in prima battuta insieme al Comune di Scheggino è la Urbani Tartufi: «Il programma, negli anni, si è sempre arricchito – viene sottolineato – di idee ed iniziative volte a incuriosire ed intrattenere le migliaia di visitatori, madrine d’eccellenza hanno presenziato l’appuntamento clou: quello della frittata da Guinness. Rinomata e conosciuta in tutta la nazione, ha visto negli anni un numero sempre maggiore di visitatori e per la quale, la Urbani Tartufi, ha sempre messo a disposizione i suoi personali chef ed operatori e, non da poco, decine di chili di tartufo nero».