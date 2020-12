Tre feriti – due donne ed un uomo – in un incidente stradale verificatosi nella prima serata di domenica lungo la E45, all’altezza dell’uscita di Montone in direzione nord. A scontrarsi una Panda ed una Kia: immediato l’intervento degli operatori sanitari del 118, dei vigili del fuoco e della polizia Stradale per rilievi e gestione della viabilità. Le condizioni dei coinvolti non sarebbero gravi – leggere contusioni – da un check iniziale.

Condividi questo articolo su