Schianto notturno nel centro di Gubbio

Una notte tutt’altro che tranquilla nel centro di Gubbio, quella fra giovedì e venerdì, con il silenzio che è stato interrotto intorno alle 2.30 da un botto provocato dalla semi distruzione di una macchina parcheggiata in via di Porta Romana, in cima alla salita che precede la chiesa di Sant’Agostino di Gubbio. Quello che poteva sembrare lo spiacevole epilogo di un atto vandalico, in realtà era un incidente stradale la cui responsabilità è ricaduta su una donna che dopo circa due ore dall’accaduto è stata individuata e ha dichiarato di essere andata involontariamente a sbattere contro l’auto parcheggiata, provocando i danni. Sul luogo sono stati trovati anche alcuni pezzi dell’automobile che ha causato il sinistro e successivamente è intervenuta la polizia Locale eugubina per i rilievi del caso.

