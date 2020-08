Scompare Sergio Zavoli: fu presidente del Cmm a Terni

Il senatore Sergio Zavoli, fra i giornalisti più rappresentativi ed influenti del secondo dopoguerra in Italia, è scomparso mercoledì a Roma. Originario di Ravenna, il prossimo 21 settembre avrebbe compiuto 97 anni. Il suo legame con la città di Terni lo ha visto presiedere l’ex Centro Multimediale dal 1996 al 2007. Vicino al mondo socialista, per poi entrare in Senato – dal 2001 al 2018 – con i DS e quindi Ulivo e Pd, è stato presidente della Rai dal 1980 al 1986 e presidente della commissione parlamentare vigilanza Rai dal 2009 al 2013. Nel mondo del giornalismo radiofonico è ricordato come l’inventore della popolare trasmissione ‘Processo alla tappa’ legata al Giro d’Italia. Ma la sua produzione ha abbracciato anche l’ambito letterario e televisivo, fra cui si ricorda anche ‘La notte della Repubblica’, storica trasmissione di approfondimento sugli anni di piombo in Italia. A Perugia è stato fra gli ispiratori e gestori della scuola di giornalismo radiotelevisivo.

